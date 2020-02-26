صور.. ضبط مواد غذائية فاسدة وإصلاح أجهزة طبية معطلة بمستشفى حميات سوهاج

قاد الحملة اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، يرافقه أعضاء إدارة التفتيش بديوان العام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية .

وقامت الحملة بتفقد المحال التجارية والأسواق، وأسفرت عن ضبط 65 كيلو مفروم فراخ للحواوشي مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وتحرر محضر ضبط بقسم ثان سوهاج، كما تم إعدام 63 كيلو مخللات واسماك رنجة، وتحرير 4 محاضر شهادة صحية، و 4 محاضر اشتراطات صحية ونظافة، ومحضر ضبط مفروم الفراخ للحواوشي والخل.

كما قامت حملة الرقابة الإدارية بالمرور على مستشفى الحميات بسوهاج وتبين وجود أجهزة معطلة بالمستشفى وعددها 7 أجهزة" 2سنتر فيوج، 2اتوكلاف، جهاز كيمياء، ماكينة تغليف آلات، وسونار"، وتم إصلاح 3 أجهزة من قبل قسم الأجهزة الطبية بالمستشفى، و تم إسناد باقي الأجهزة الى إحدى الشركات المتخصصة، وتم الانتهاء من إصلاح جهاز كيمياء الدم وجارى إصلاح باقي الأجهزة عن طريق الشركة، وتفقدت الحملة كذلك دار أحمد سلامه عبد الله، واطمأنت على انتظام سير أعمال تطعيم الأطفال بها.

وتم تحرير 23 محضر تمويني متنوع، منها " محضر تجميع دقيق بلدي مدعم، ومحضرين نقص وزن، ومحضرين عدم مطابقة الخبز للمواصفات القيادية، ومحضرين إدارة منشاة بدون ترخيص للمخابز السياحية، وعدد 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار المعروضة للبيع، وعدد 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم مزاولة النشاط على أكمل وجه" مراكز التعبئة"، ومحضر طلمبة بنزين غير مدموغة وغير صحيحة، ومحضرين عدم إعلان محطة الوقود عن الوقود والغسيل والتشحيم.



ضبط مواد غذائية فاسدة وإصلاح أجهزة طبية معطلة (1)



ضبط مواد غذائية فاسدة وإصلاح أجهزة طبية معطلة (2)



ضبط مواد غذائية فاسدة وإصلاح أجهزة طبية معطلة (3)



ضبط مواد غذائية فاسدة وإصلاح أجهزة طبية معطلة (4)



ضبط مواد غذائية فاسدة وإصلاح أجهزة طبية معطلة (5)