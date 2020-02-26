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صور.. تعرف على مدرسة الرئيس الراحل حسنى مبارك بمسقط رأسه بالمنوفية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:01 ص
صور.. تعرف على مدرسة الرئيس الراحل حسنى مبارك بمسقط رأسه بالمنوفية المدرسة الرئيس الراحل حسنى مبارك
المنوفية -محمد فتحى

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ينشر "اليوم السابع"، صور لمدرسة عبد العزيز باشا فهمى الإبتدائية، بقرية كفر المصلحة، التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، التى درس بها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك فى مرحلة الشهادة الابتدائية والإعدادية، والتى تم تجديدها منذ 4 سنوات.
 
 
وأكد عادل مبارك، عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أكمل مراحل دراسته بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية العسكرية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حتى التحق بالقوات المسلحة، وأصبح قائد للقوات الجوية ومنها نائب لرئيس الجمهورية وقت تولى الرئيس محمد أنور السادات حكم البلاد.
 
 
المدرسة التى درس بها الرئيس مبارك (1)
المدرسة التى درس بها الرئيس مبارك 
 
وكانت حالة من الحزن والأسى، خيمت على أهالى قرية كفر المصلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.

وتوفى حسنى مبارك صباح أمس الثلاثاء بمستشفى الجلاء، عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناته مع المرض، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر.

 

ومن المقرر، أن يشهد الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة وشخصيات ووفود دولية تشييع جثمان الراحل بعد ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، ويدفن بمقابر العائلة فى مصر الجديدة.كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة ثلاث ايام اعتبارا من الغد كما نكست دولة الإمارات أعلامها حدادا على الرئيس الأسبق.

 

 

وقد شهدت مقابر عائلة مبارك بمصر الجديدة استعدادات لاستقبال الجثمان وقد ترددت انباء انه سيتم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الجمعة القادمة، وقد نشر علاء مبارك على حسابه الشخصى بتويتر برقية عزاء أعلن فيها عن وفاة والده.

 

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

 

وتخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

 

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 
المدرسة التى درس بها الرئيس مبارك (2)
المدرسة التى درس بها الرئيس مبارك 

 


مبارك

موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر

الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك محمد حسني

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

سوزان مبارك

حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

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