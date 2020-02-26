صور .. التوعية بفيروس كورونا في ندوة القومي للمرأة بكفر الشيخ واجراء 129 عملية جراحية

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيماء عكاشة ،من إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية ،والدكتور هشام كامل، استاذ بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية ،وأعضاء فرع المجلس زينب حسان، والسيدة الدماطى، وسوسن هيبه، ماجدة عمر، وفريدة عبدالعزيز، وهبة إبراهيم، محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، و32 فتاة وشاب.

قالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم فيروس كورونا ،ومدى خطورته، وأسباب انتشاره، والأعراض التي تظهر على المرضى، وكيفية الوقاية والحد من انتشاره.

وأضافت كما تم مناقشة أهمية الشمول المالي ،وكيفية ادارة الشمول المالي للأسرة المصرية ،وأهمية استخدام محفظة الهاتف المحمول في الفترة القادمة، مؤكدة أن فرع المجلس شهد زيارة ميدانية لطلبة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للتعرف على أهم الأنشطة الفرع.

وعلى جانب آخر، شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، إجراء 129 عملية جراحية لأهالي المحافظة lن خلال توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم ، وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي اعباء تثقل كاهله.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ،تم توقيع الكشف الطبي واجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة "البرلس ، بيلا ، الحامول ، دسوق ، الرياض ، سيدى سالم ، فوه ، قلين ، كفر الشيخ ، مطوبس"، وتستهدف خلال الفترة القادمة ،مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية ،والمناطق الأكثر احتياجاً ،وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

ومن جانبه قال أحمد حسن مسئول ادارة العيون ، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بمحافظة كفر الشيخ في اجراء 11369 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 6251 نظارة طبية لغير القادرين .