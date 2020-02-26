شاهد ماذا فعل المشاركون فى جنازة مبارك مع فريد الديب

كتب سيد الخلفاوى

شهدت جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تجمع العشرات حول فريد الديب محامي الرئيس الراحل مبارك، والذي دافع عنه في الاتهامات التي نسبت إليه، وتمكن من الحصول على البراءة.

والتقط المواطنون صور سيلفى مع الديب خلال حضوره للمشاركة فى صلاة الجنازة، وردد المواطنون عبارات "ان الديب وقف بجانب مبارك كثيرا وأكرمه بالحصول على البراءة".

وحمل جثمان الرئيس الراحل عربات تجرها الخيول فى جنازة عسكرية مهيبة، بمشاركة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء المصرى وعدد من قيادات ومسئولى الدول، والوزراء.

وشارك فى صلاة الجنازة الآلاف من المواطنين، بمسجد المشير، واستمر توافد المواطنين على المسجد حتى بعد انتهاء الجنازة.

وشهد مسجد المشير طنطاوى بالتجمع تشريفات أمنية وتكثيفا أمنيا واصطفافا للأمن بطول الشوارع المؤدية للمسجد، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحل بمقابر العائلة بمحطة كلية البنات.

وتوفى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما بمستشفى الجلاء العسكرى، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر .

كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة ثلاث ايام اعتبارا من الغد كما نكست دولة الإمارات أعلامها حدادا على الرئيس الأسبق.

كما شهدت مقابر عائلة مبارك بمصر الجديدة استعدادات لاستقبال الجثمان وقد ترددت انباء انه سيتم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الجمعة القادمة، وقد نشر علاء مبارك على حسابه الشخصى بتويتر برقية عزاء أعلن فيها عن وفاة والده.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.







العشرات حول فريد الديب محامي الرئيس الراحل مبارك



العشرات حول فريد الديب محامي الرئيس الراحل مبارك



العشرات حول فريد الديب محامي الرئيس الراحل مبارك



