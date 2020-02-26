سيدة تتهم فلاحا باغتصاب ابنها بكفر شكر والطب الشرعي يكشف وجود جرح في الشرج

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وحبسته 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي.

تلقى اللواء جمال الرشيدى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفرشكر بلاغا من ن ع ع 45 سنة ربة منزل، بتعرض ابنها م ا ع طالب بالصف الثالث الابتدائي للاعتداء الجنسي من المدعو م ع ع 17 سنة فلاح بأحد الاراضي الزراعية الملاصقة للقرية.

وأخطرت الأجهزة الأمنية، وتمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر كشر من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وبالكشف على المجني عليه تبين إصابته بتجمع دموي حول فتحة الشرج، وتحرر المحضر رقم 749 لسنة 2020 إداري المركز وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية بمشاركة الأهالى بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على عاطل حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 10سنوات واغتصابها، قبل أن تصرخ ويمسك به الأهالى وتم تسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .