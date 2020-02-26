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سيدات تودعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالدموع والدعاء خلال تشييع جثمانه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:01 م
سيدات تودعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالدموع والدعاء خلال تشييع جثمانه سيدات تودعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالدموع والدعاء خلال تشييع جثمانه
محمد فتحى عبد الغفار

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حرص عدد من محبو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على المشاركة في مراسم تشييع جنازته التي أقيمت بمسجد المشير طنطاوى، ودخل عدد من السيدات اللواتي تواجدن في الجنازة في نوبة بكاء حزنا على رحيل الرئيس مبارك.

ووصلت، الطائرة التى تقل جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى منطقة مقابر مصر الجديدة، والتي سيتم دفنه بها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، التى تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة، من مسجد المشير طنطاوى.

 

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

 

ونعت رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

 

 


حسني مبارك

جنازة حسني مبارك

مبارك

وفاة الرئيس مبارك

جنازه مبارك

وفاه مبارك

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