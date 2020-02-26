سوريا تطرح مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين

رويترز

قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا طرحت مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح اللين لتصنيع الخبز للتوريد من روسيا وحدها.

وتُقدم العروض للمؤسسة في موعد أقصاه 23 مارس.