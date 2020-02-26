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سوريا تطرح مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:43 ص
سوريا تطرح مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين قمح - ارشيفيه
رويترز

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قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا طرحت مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح اللين لتصنيع الخبز للتوريد من روسيا وحدها.

وتُقدم العروض للمؤسسة في موعد أقصاه 23 مارس.

 

 


الحبوب

سوريا

قمح اللين

روسيا

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