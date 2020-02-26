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سعر الدولار يسجل 15.55 جنيه اليوم الأربعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:25 م
سعر الدولار يسجل 15.55 جنيه اليوم الأربعاء الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 26-2-2020، مقارنة بالتعاملات الصباحية، حيث سجل ارتفاعا يتراوح بين قرشين لـ 3 قروش حيث سجل ارتفاعا بمقدار قرشين فى البنك الأهلى مسجلا المصرى 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع، كما ارتفع بمقدار 3 قروش في بنك الأسكندرية مسجلا 15.54 جنيه للشراء، 15.64 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع،  ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 15.53جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.51 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 15.63جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.61 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.52 جنيه للشراء.

 15.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 15.54جنيه للشراء.

15.64جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 

15.55جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.53 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

15.65جنيه للبيع ، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 15.54جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.52 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

15.64جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.62 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 15.54 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.51 جنيه بارتفاع قدره 3 قروش.

 15.64جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.61 جنيه بارتفاع قدره 3 قروش.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.53 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.51 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

15.63جنيه للبيع ، مقابل سعره صباحا 15.61 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.55 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.53 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 15.65جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 

15.54 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.52 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

15.64 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.62 جنيه بارتفاع قدره قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.54 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.51 جنيه بارتفاع قدره 3 قروش.

15.64 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.61 جنيه بارتفاع قدره 3 قروش.

 

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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سعر الدولار

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