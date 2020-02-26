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سان فرانسيسكو تعلن حالة الطوارئ يسبب كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:58 ص
سان فرانسيسكو تعلن حالة الطوارئ يسبب كورونا طوارئ بالعالم بسبب كورونا
رويترز

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أعلنت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حالة الطوارئ المحلية بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء على الرغم من عدم وجود إصابات فيما حث مسؤولو الصحة المواطنين الأمريكيين على الاستعداد لانتشار العدوى.

وقالت رابع أكبر مدينة فى ولاية كاليفورنيا إنها اتخذت هذه الخطوة لتعزيز استعدادها لمواجهة الفيروس وزيادة الوعى العام بالمخاطر.

وقال رئيس بلدية المدينة لندن بريد فى بيان "على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة بين سكان سان فرانسيسكو إلا أن الوضع العالمى يتغير بسرعة ونحن بحاجة إلى تعزيز الاستعداد".

ومعظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وعددها 14 حالة كانت مرتبطة فى الغالب بالسفر للخارج.

وهناك أيضا 39 إصابة بين أمريكيين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية ومن السفينة دايموند برنسيس التى كانت خاضعة للحجر الصحى قبالة اليابان.

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

سان فرانسيسكو

طوارئ

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