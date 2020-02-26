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سامح عاشور يفتتح فرع نادى المحامين النهرى بأسوان بتكلفة 12 مليون جنيه.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:51 م
سامح عاشور يفتتح فرع نادى المحامين النهرى بأسوان بتكلفة 12 مليون جنيه.. صور سامح عاشور يفتتح النادى النهرى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، فرع نادى المحامين النهرى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه، وسط حضور عدد كبير من المحامين أعضاء النقابة الفرعية بمحافظة أسوان.

جانب-من-افتتاح-نادى-المحامين-النهرى
جانب-من افتتاح نادى المحامين النهرى

واستمع "عاشور" لشرح حول أعمال التجديد من محمد عرابى، وكيل النقابة الفرعية للمحامين بأسوان، مشيرا أن أعمال التطوير تكلفت نحو 12 مليون جنيه، واستغرقت نحو سنة، وشملت إحلال وتجديد النادى النهرى بالكامل، ويضم قاعة مناسبات ومطعم ومنطقة مفتوحة وكافيتريا وصالة رياضية "جيم"، بالإضافة إلى وعد نقيب المحامين بإضاقة عوامة نيلية تابعة للنادى فى أقرب وقت.

سامح-عاشور-داخل-نادى-المحامين-النهرى
سامح عاشور داخل نادى المحامين النهرى

وفى سياق متصل، عقد نقيب المحامين، لقاء مع أعضاء النقابة الفرعية بمحافظة أسوان، بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، وأكد أن الاحتياطى النقدى للنقابة بلغ نحو 750 مليون جنيه فى ظل سياسات ترشيد الانفاق والضبط المالى ومراجعة موارد النقابة وأصولها، مضيفا أن النقابة تسعى حاليا إلى رفع سقف العلاج والمعاشات بنهاية العام الحالى.

سامح-عاشور-يفتتح-نادى-المحامين-النهرى
سامح عاشور يفتتح نادى المحامين النهرى

وأشار "عاشور"، إلى أن أكاديمية المحاماة منظومة تعليمية كاملة، وليست مجرد مبنى وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، مما ستجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها توفر دورات تدريبية للمحامين ودبلومات قانونية، مما يساهم فى تأدية المحامين لدورهم الدستورى، بعدما أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية فى دستور 2014، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

نادى-المحامين
نادى المحامين

ويذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، أثناء لقاء مفتوح مع المحامين بمحافظة سوهاج، قال " اللى هيمد أيده على محام فى مصر هقطعها ليه" جاء ذلك ردا من النقيب حول واقعة أحد المحامين يدعى هيثم فتحى مع أحد الضباط، حيث أكد أنه هناك مذكره موجودة الآن على مكتب وزير الداخلية ويتم التحقيق فيها وسوف نرد للمحامى حقة من أى مسئول بسوهاج.

نادى-المحامين-النهرى
نادى المحامين النهرى

وأشار النقيب، إلى أننا فى وطن واحد وأى مشكلة لأى محام فى سوهاج تؤلم أى مسؤل نقابى بأى مكان فى مصر وأنا مسؤل عن أى محام فمصر ومسؤل عن دفع أذاه بالقانون شريطة أن يكون صاحب حق.

نادى-المحامين-النهرى-بأسوان
نادى المحامين النهرى بأسوان

جاء اللقاء بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين، وذلك فى إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، ويشهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية، وذلك بحضور مرشحو النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم ماهر رشوان نقيب محامين محافظة سوهاج وأعضاء النقابة.

نادى-المحامين-النهرى-بالداخل
نادى المحامين النهرى بالداخل

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