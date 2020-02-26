زكريا عزمى: ما حدث اليوم رد اعتبار للرئيس الراحل مبارك.. والتاريخ سينصفه

كتب-أحمد صلاح العزب

قال زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، إننا نعزى مصر كلها فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لافتا أن مصر كلها كرمت الرئيس الأسبق فى اليوم أثناء تشييع جثمانه، مضيفا: ما حدث اليوم هو رد اعتبار للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عملت 30 عاما مع الرئيس الأسبق، ونوجه الشكر إلى الدولة المصرية لما حدث فى المشهد المهيب اليوم فى الجنازة.

وأضاف زكريا عزمى فى مداخلة هاتفية لـ"90 دقيقة" مع الإعلامى محمد الباز، على شاشة المحور، أن ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كثيرا فيما قام به فى الحفاظ على أرض مصر، فلم يفرط فى أرض مصر، وسيحكم التاريخ عليه، وعلى ما فعله طيلة حكمه للبلاد، مشيرا أن التاريخ سينصفه، وتابع: الرئيس مبارك كان يسير الأمور بكل حنكة، فهو كان محبا ومخلصا لمصر.