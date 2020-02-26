روحانى: يجب ألا يصبح كورونا سلاحا فى يد العدو لتعطيل العمل بإيران

رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا يصبح فيروس كورونا "سلاحا في يد العدو" يمنع العمل والإنتاج في إيران. ونقل الموقع الرسمي للرئاسة عن روحاني قوله "يجب عدم تحويل كورونا إلى سلاح في يد أعدائنا لتعطيل العمل والإنتاج في البلاد".

وكان قد أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية فى إيران عباس نيك روش أن نتائج تحاليل شخصين متوفيين فى مدينة ساوه فى الشمال جائت إيجابية لمرض كورونا، لترتفع بذلك أعداد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد فى هذا البلد إلى 16 شخصا بينما اصيب نحو 95وفقا لوزارة الصحة الإيرانية.

وتتسارع وتيرة انتشار كورونا فى إيران وتمتد إلى السكن الطلابى فى الجامعات، وكشف مساعد شئون الطلبة فى جاكعة خواجه نصير طوسي، عن إصابة طالب فى هذه الجامعة بكورونا، ويخضع للحجر الصحى الان، وأكد على إخلاء جميع المساكن الطلابية لهذه الجامعة وتم إخضاع المخالطين له فى غرفته للحجر الصحى.