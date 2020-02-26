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خالد صلاح
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رجل الأعمال أيمن الجميل : النهضة الزراعية والصناعية وراء زيادة الصادرات المصرية .. والمستقبل مشرق

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:06 م
رجل الأعمال أيمن الجميل : النهضة الزراعية والصناعية وراء زيادة الصادرات المصرية .. والمستقبل مشرق رجل الأعمال أيمن الجميل

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أكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام تحقيق نهضة زراعية وصناعية شاملة ، وراء زيادة الصادرات المصرية بنسب مطردة خلال السنوات الثلاث الماضية ، الأمر الذى انعكس على إجمالي العائدات الدولارية للدولة وعلى فرص النمو الاقتصادى
 
وقال أيمن الجميل إن السياسة الحالية للدولة ، تعمل على تحقيق قفزات نوعية في كافة القطاعات وخاصة في القطاعين الزراعى والصناعى باعتبارهما أكبر القطاعات التنموية في الدولة ، كما أنهما القطاعان المنوط بهما توفير النسبة الأكبر من فرص العمل للشباب سنويا ، مشيرا إلى أن المشروعات النوعية في القطاع الزراعى تعمل على مضاعفة المساحة الزراعية رأسيا مع توطين التكنولوجيا الجديدة في استنباط أعلى البذور والمحاصيل وكذا في تحديث وسائل الرى للاستفادة من كل نقطة مياة متوفرة
 
واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة ، أن توجه الدولة لإقامة المجمعات الصناعية في جميع المحافظات وكذا تطوير منطقة محور قناة السويس وإتاحة المجال لإقامة المناطق الصناعية ، وكذا المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود ومدينة دمياط للأثاث ، من شأنه دفع الصناعة المصرية خطوات مهمة إلى الأمام مع زيادة الصادرات بصورة ملحوظة وفتح المجال أمام الشباب للنهوض بقطاع الصناعت الصغيرة ومتناهية الصغر
 
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن المشروع الرائد للصوب الزراعية الذى دشنه الرئيس السيسي وافتتح المرحلة الأولى منه ، يقدم النموذج والدليل للمستثمرين ورجال الأعمال لكيفية الاستثمار الأمثل في الإنتاج الزراعى لتعظيم حصة مصر من الصادرات الأورجانيك وزيادة العائدات بالعملات الأجنبية ومنافسة الدول الكبرى المصدرة للحاصلات الزراعية.
 
كما اعتبر أيمن الجميل ، توجه الحكومة لتشجيع إقامة الشباب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، خطوة كبيرة نحو تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ودعم الصناعة المحلية ، بما يعود بالنفع إجمالا على الاقتصاد الوطنى
 

أيمن الجميل

رجل الأعمال أيمن الجميل

مدينة الجلود

مدينة الأثاث بدمياط

زيادة الصادرات

توفير فرص العمل

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