اقترح رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى اليوم الأربعاء إلغاء الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث الكبرى أو تأجيلها لمدة إسبوعين، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا" الجديد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء طرح هذا المقترح خلال اجتماعه بالفريق الحكومى المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" وكيفية التصدى له داخل البلاد.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
رئيس وزراء اليابان يقترح إلغاء الأحداث الكبرى بسبب تفشى فيروس "كورونا"الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:55 ص
رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى
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اقترح رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى اليوم الأربعاء إلغاء الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث الكبرى أو تأجيلها لمدة إسبوعين، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا" الجديد.
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