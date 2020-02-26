سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة شبين القناطر: إصلاح كسر خط مياه داخل معهد الشوبك الابتدائى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:46 م
رئيس مدينة شبين القناطر: إصلاح كسر خط مياه داخل معهد الشوبك الابتدائى غرق معهد الشوبك الابتدائي بشبين القناطر
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد معهد الشوبك الابتدائى التابع لمنطقة القليوبية الأزهرية، بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، كسر بأحد خطوط مياه الشرب الرئيسية، مما أدى إلى انتشار المياه داخل المعهد بكميات كبيرة.

 

في هذا السياق، قال غريب أحمد علي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه تلقى بلاغا يفيد انتشار كميات كبيرة من المياه داخل معهد الشوبك الابتدائي، نتيجة كسر بأحد خطوط مياه الشرب الرئيسية بالقرية، كما أن أرض المعهد منخفضة المستوى مما أدى إلى انتشر المياه بكميات كبيرة داخل أرض المعهد.

 

وأكد رئيس مدينة شبين القناطر، أنه على الفور تم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وفرع شبين القناطر الذي على الفور دفع بسيارتين لرفع تراكمات المياه من المعهد، إلى جانب الدفع بالفرق الفنية لإصلاح العطل بخط المياه، مشيرا إلى أنه تم قطع المياه عن القرية لإنهاء إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه من جديد.

 

وتابع "غريب"، أنه يتم الآن بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومسؤولي الطوارىء رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من شوارع مدينة شبين القناطر، مشيرا إلى أنه لازال العمل قائم في شفط المياه من الأمس إلى الآن، وأن الشوارع أصبحت أغلبها خالية من أى تراكمات للأمطار والعمل جارى على قدم وساق لتيسير حركة السير للمواطنين.

 

كما قام رئيس مدينة شبين القناطر بمعاونة رئيسى الوحدة المحلية بقرية نوى وطحا التابعة للمدينة، بالدفع بـ4 سيارات شفط وجرار لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والجانبية داخل المدينة.

 

وأشار رئيس مدينة شبين القناطر، إلى أنه يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لرفع تراكمات مياه الأمطار لإزالة مياه الأمطار، مؤكدا أنه تم شفط أغلب الشوارع والمناطق بمدينة شبين القناطر، وكذلك القرى، وأنه لازال العمل جارى لتخلص من شفط جميع تراكمات مياه الأمطار حتى لا تسبب أى عوائق للمواطنين.

 

 غرق معهد الشوبك الابتدائي بشبين القناطر (1)

غرق معهد الشوبك الابتدائي بشبين القناطر (1)

غرق معهد الشوبك الابتدائي بشبين القناطر (2)
غرق معهد الشوبك الابتدائي بشبين القناطر (2)

 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

شبين القناطر

مياه الامطار

معهد ابتدائي

مياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة