رئيس مدينة شبين القناطر: إصلاح كسر خط مياه داخل معهد الشوبك الابتدائى

في هذا السياق، قال غريب أحمد علي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه تلقى بلاغا يفيد انتشار كميات كبيرة من المياه داخل معهد الشوبك الابتدائي، نتيجة كسر بأحد خطوط مياه الشرب الرئيسية بالقرية، كما أن أرض المعهد منخفضة المستوى مما أدى إلى انتشر المياه بكميات كبيرة داخل أرض المعهد.

وأكد رئيس مدينة شبين القناطر، أنه على الفور تم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وفرع شبين القناطر الذي على الفور دفع بسيارتين لرفع تراكمات المياه من المعهد، إلى جانب الدفع بالفرق الفنية لإصلاح العطل بخط المياه، مشيرا إلى أنه تم قطع المياه عن القرية لإنهاء إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه من جديد.

وتابع "غريب"، أنه يتم الآن بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومسؤولي الطوارىء رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من شوارع مدينة شبين القناطر، مشيرا إلى أنه لازال العمل قائم في شفط المياه من الأمس إلى الآن، وأن الشوارع أصبحت أغلبها خالية من أى تراكمات للأمطار والعمل جارى على قدم وساق لتيسير حركة السير للمواطنين.

كما قام رئيس مدينة شبين القناطر بمعاونة رئيسى الوحدة المحلية بقرية نوى وطحا التابعة للمدينة، بالدفع بـ4 سيارات شفط وجرار لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والجانبية داخل المدينة.

وأشار رئيس مدينة شبين القناطر، إلى أنه يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لرفع تراكمات مياه الأمطار لإزالة مياه الأمطار، مؤكدا أنه تم شفط أغلب الشوارع والمناطق بمدينة شبين القناطر، وكذلك القرى، وأنه لازال العمل جارى لتخلص من شفط جميع تراكمات مياه الأمطار حتى لا تسبب أى عوائق للمواطنين.

غرق معهد الشوبك الابتدائي بشبين القناطر (1)