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رئيس شعبة الذهب: أتوقع زيادة أسعار المعدن الأصفر فى مصر الفترة المقبلة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:29 ص
رئيس شعبة الذهب: أتوقع زيادة أسعار المعدن الأصفر فى مصر الفترة المقبلة المهندس رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، إن المؤسسات المالية والحكومية تتخوف من أى تأثير سلبى على الاقتصاد العالمى، فيتجهون إلى بيع الأسهم ويلجأوون للملاذ الآمن وهو الذهب، ونتيجة الشراء بكميات كبيرة يرتفع السعر، نتيجة زيادة الطلب على المعروض.

وأوضح خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، على فضائية "cbc"، أن تأثير كورونا، كان نتيجته أن المدينة الصناعية الأولى في الصين التي تصدر 70%، توقف المصانع وأدى إلى تخوف المستثمرين وبيع الأسهم وشراء الذهب.

وأشار رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، إلى أنه يتوقع زيادة أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة، طالما ما زال الاقتصاد العالمى بالسالب.

وسجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ اليوم الثلاثاء، مع اتجاه لجني الأرباح عقب صعود  أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً فى أعلي مستوي لع عالمياً منذ مارس 2013.

وفى سوق الصاغة بمصر، تراجع سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات بعد هبوطها مساء أمس 9 جنيهات، ليكون المجموع منذ مساء أمس انخفاضا نحو 12 جنيها، عقب هبوط سعر أوقية الذهب من 1683 إلي 1656 دولار، مع اتجاه لجني الأرباح.

 


شعبه الذهب

أسعار الذهب

المعدن الاصفر

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