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رئيس شركة التعمير للمرافق: بدء تنفيذ محطة مياه نبروه بالدقهلية بـ224 مليون جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:16 ص
رئيس شركة التعمير للمرافق: بدء تنفيذ محطة مياه نبروه بالدقهلية بـ224 مليون جنيه اللواء سيد العشرى
كتب أحمد حسن

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أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه تم البدء فى تنفيذ محطة مياه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا بمدينة نبروه، بالدقهلية بتكلفة مالية تصل لـ224 مليون جنيه، لافتا إلى أن مدة التنفيذ 18 شهر من تاريخ الإسناد.
 
وأوضح اللواء سيد العشرى، أن المحطة الجارى تنفيذها ستغطى احتياجات المدينة من مياه الشرب، وستعمل على القضاء على كافة الإشكاليات والازمات التى كانت تحدث بسبب انقطاع المياه فى بعض المناطق بالمدينة نتيجة لنقص المياه فى هذه المنطقة، فضلا عن انها ستعمل على تغطية احتيجات المدينة التوسعية فى الفترة المقبلة.
 
وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الدولة تولى اهتمام كبير للبنية التحتية وخاصة فى الفترة الاخيرة، وهو ما ساهم ف زيادة نسبة المشروعات الجارى تنفيذها، وغياب ما يسمى بالمناطق الساخنة فى بعض المحافظات والتى كانت تعانى من نقص شديد فى المياه والصرف الصحى.
 
وأشار اللواء سيد العشرى، أن  شركة التعمير والإسكان للمرافقن تتولى أيضا تنفيذ نحو 3 مشروعات صرف صحى بمحافظة مرسى مطروح، وقد تم البدء فى تنفيذ محطة صرف صحى بمنطقة سيدى براى، ومن المقرر تنفيذ محطات صرف صحى، وشبكات وحطات رفع وخطوط الطرد خلال فترة لا تزيد عن 24 شهر من تاريخ الإسناد، وذلك بتكلفة غجممالية تصل لـ 370 مليون جنيه.
 
وأوضح أن الشركة تتولى أيضا أعمال تشغيل أكبر محطة معالجة فى الشرق الأوسط وهى محطة الجبل الأصفر، وحصلت المحطة على إشادة كبيرة من قبل أعضاء مجلس النواب، وكذلك رئيسة البنك الأفريقى للتنمية، واللذين قاموا بزيارة رسمية للمحطة خلال الأسبوع الماضى.
 
وكان أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب قد أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بهذا المشروع العملاق،  لما له من أثر فعال في المحافظة على البيئة والصحة العامة.
 
واصطحب مسئولو قطاع المرافق والبنية الأساسية بوزارة الإسكان، أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى جولة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، و مالی بلومبرج، الرئيسة التنفيذية للبنك الأفريقي في الشرق الأوسط.

وزاره الاسكان

شركه التعمير والاسكان للمرافق

محافظه الدقهلية

مدينه نبروه

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