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رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بالمراكز الأولى فى أسبوع الجامعات الأول بسوهاج

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:19 م
رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بالمراكز الأولى فى أسبوع الجامعات الأول بسوهاج رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بالمراكز الأولى
الغربية مصطفى عادل

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كرم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم الاربعاء ، بمشاركة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وفد الجامعة الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركته في أسبوع الجامعات الأول الذي عقد في  جامعة سوهاج في الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجاري، حيث حصل وفد جامعة طنطا على الدرع العام و13 كأس وميدالية في البطولة بواقع 6 ذهب و 3 فضة و 4 برونز. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كأس المركز الاول والميدالية الذهبية حصل عليه كل من الدكتور محمد العيسوي في مسابقة عضو هيئة التدريس المثالي ، والدكتور بشير الشوربجي في مسابقة الشعر الفصحى ، والدكتور سمير القمري في مسابقة العزف الفردى ، والدكتور محمد السيد عبد الجواد في مسابقة تنس الطاولة للرجال ، والطالب أحمد حلمي في مسابقة تنس الطاولة للطلبة ، والدكتورة آلاء نافع ورنا حمدي وحبيبة وحيد وتقى فوزي في مسابقة كرة السلة للسيدات.
 
وأشار نائب رئيس جامعة طنطا ، إلى فوز الجامعة بكأس المركز الثانى والميدالية الفضية في مسابقة كرة القدم للرجال بمشاركة الدكتور احمد السيد عواض ، والدكتور على مبارك عبد الجليل ، والدكتور عبد العال مهدى ، والدكتور حازم الخولى ، والدكتور محمد حماد ، وكل من الطلاب نادر البنا ومحمود رضا ومحمد السيد ، كما حصل على كأس المركز الثانى والميدالية الفضية في مسابقة التنس الأرضى للسيدات الدكتورة نهاد الكنيسى ، وفي مسابقة الشطرنج للسيدات الدكتورة مشيرة محمد السيد.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الوفد نجح في الحصول على كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الشطرنج للرجال وحصل عليها الدكتور محمد شعيب ، بالاضافة الى محمد السيد عامر في مسابقة القران الكريم ، والدكتور حازم الخولى في مسابقة المارثون للرجال ، والطالب محمود رضا شاكر في مسابقة المارثون للطلبة.
 
 
 
 
 

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