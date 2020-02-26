سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر العلمى السنوى لقسم تقويم الأسنان.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:24 ص
رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر العلمى السنوى لقسم تقويم الأسنان.. صور رئيس الجامعة يترأس الموتمر
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، فعاليات المؤتمر العلمي لقسم تقويم الاسنان بكلية طب الأسنان ، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والذي حاضر به الدكتور طارق حسين البيلي استاذ جامعة البرتا بكندا.

وأكد الدكتور مجدي سبع ، على أهمية المؤتمرات التي تنظمها كليات الجامعة لدورها في فتح قنوات اتصال مع العديد من الجامعات الدولية والعالمية، وتبادل ونقل الخبرات، وعقد تبادل طلابي بين جامعة طنطا ومختلف الجامعات. 
 
ومن جانبه أشار الدكتور كمال عكاشة، الى دور المؤتمرات العلمية في الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي لمناقشتها أحدث ما توصلت اليه الأبحاث والأوراق البحثية، وهو ما يهدف إليه قطاع الدراسات العليا والبحوث. 
 
وأوضحت الدكتورة عبير دراج عميد الكلية، الى حرص الكلية على استضافة ابن من أبنائها وخريجيها من الطيور المهاجرة، وذلك في ضوء مبادرة جامعة طنطا لاستعادة الطيور المهاجرة من أعضاء هيئة التدريس، حيث ألقى الدكتور طارق حسين محاضرة استعرض خلالها العديد من الحالات الإكلينيكية في تخصص تقويم الأسنان. 
 
شهد المؤتمر مشاركة وكلاء الكلية، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء أسنان مصر، والدكتور صلاح المعداوي نقيب أطباء أسنان الغربية، وأعضاء قسم تقويم الاسنان، ورؤساء أقسام تقويم الأسنان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ووفد من نقابة أطباء الأسنان.
 
وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، قد أعلن تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة ، أمس نظرا لسوء الأحوال الجوية، واستمرار العمل بالمستشفيات الجامعية.
 
يأتي ذلك في ضوء القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، والخاص بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غداً لسوء الأحوال الجوية.
 
المؤتمر العلمي السنوي لقسم تقويم الأسنان
المؤتمر العلمي السنوي لقسم تقويم الأسنان
رئيس الجامعة يترأس الموتمر
رئيس الجامعة يترأس الموتمر

 


أخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

أخبار عاجلة

جامعة طنطا

أسنان طنطا

كلية الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة