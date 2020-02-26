رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر العلمى السنوى لقسم تقويم الأسنان.. صور

وأكد الدكتور مجدي سبع ، على أهمية المؤتمرات التي تنظمها كليات الجامعة لدورها في فتح قنوات اتصال مع العديد من الجامعات الدولية والعالمية، وتبادل ونقل الخبرات، وعقد تبادل طلابي بين جامعة طنطا ومختلف الجامعات.

ومن جانبه أشار الدكتور كمال عكاشة، الى دور المؤتمرات العلمية في الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي لمناقشتها أحدث ما توصلت اليه الأبحاث والأوراق البحثية، وهو ما يهدف إليه قطاع الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة عبير دراج عميد الكلية، الى حرص الكلية على استضافة ابن من أبنائها وخريجيها من الطيور المهاجرة، وذلك في ضوء مبادرة جامعة طنطا لاستعادة الطيور المهاجرة من أعضاء هيئة التدريس، حيث ألقى الدكتور طارق حسين محاضرة استعرض خلالها العديد من الحالات الإكلينيكية في تخصص تقويم الأسنان.

شهد المؤتمر مشاركة وكلاء الكلية، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء أسنان مصر، والدكتور صلاح المعداوي نقيب أطباء أسنان الغربية، وأعضاء قسم تقويم الاسنان، ورؤساء أقسام تقويم الأسنان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ووفد من نقابة أطباء الأسنان.