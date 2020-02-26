رئيس جامعة المنوفية ونائبه يكرمان الطلاب الفائزين بأسبوع الفتيات والجامعات والوافدين

كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب الذين حققوا مراكز خلال مشاركتهم فى أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذى أقيم بجامعة الفيوم، وأسبوع الجامعات الرياضى الأول والذى نظمته جامعة سوهاج، وأسبوع الوافدين بجامعة قناة السويس.
ووجه مبارك التهنئة للطلاب مشيدا بتمثيلهم الجامعة بصورة مشرفة والتزامهم بالأخلاق العامة خلال الفعاليات وتحقيقهم مراكز متقدمة متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات والفوز بمراكز أفضل، والاستفادة من هذه الملتقيات الشبابية وتبادل الخبرات وإطلاق طاقاتهم ومواهبهم، مؤكدا على دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة الطلابية.
حضر التكريم الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة و مديرى الإدارات المشرفين على الطلاب .
كما عقد مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية دورات تنموية جديدة للعاملين الجدد في الإتجاهات الحديثة في المكتبات الجامعية والتي ناقشت الجديد في بنك المعرفة المصري وتفعيل المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العيد القومي للعلم في عام 2014 وتوضح دور بنك المعرفة الذي يعد من أكبر المكتبات الرقمية في العالم وتقدم مصادر غير محدودة من المعرفة والمحتوي الثقافي والعلمي في كافة المجالات وعلي مستوى كل القطاعات بشكل حصري للمصريين.
كما عقد المركز دورة في مجال تنمية مهارات العاملين في مجال الشئون المالية والتي تناولت ضريبة القيمة المضافه (التعريف - لماذا تُفرض؟ )، والفرق بين القيمة المضافة وبين الضرائب الأخرى.
حاضر في فعاليات الدورات الدكتور السيد رجب الأسرج مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة والدكتورة أسماء عبد الكريم محمود العشري وكيل وزارة بمصلحة الضرائب العامة.
تمت الفاعليات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة، وإشراف الدكتور احمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبد القوي المشرف العام علي مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر المشرف علي إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف علي إدارة الإستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب.
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