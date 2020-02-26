رئيس جامعة المنوفية ونائبه يكرمان الطلاب الفائزين بأسبوع الفتيات والجامعات والوافدين

ووجه مبارك التهنئة للطلاب مشيدا بتمثيلهم الجامعة بصورة مشرفة والتزامهم بالأخلاق العامة خلال الفعاليات وتحقيقهم مراكز متقدمة متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات والفوز بمراكز أفضل، والاستفادة من هذه الملتقيات الشبابية وتبادل الخبرات وإطلاق طاقاتهم ومواهبهم، مؤكدا على دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة الطلابية.

حضر التكريم الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة و مديرى الإدارات المشرفين على الطلاب .