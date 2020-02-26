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رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العينى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:16 م
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العينى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العيني، وقال إنه تم إصدار هذه القرارات للصالح العام، وضمان أفضل أداء تدريبي، وحرصًا على مستقبل أطباء الامتياز.

وتضمنت القرارات التي أعلنها الدكتور محمد الخشت، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطبيق قانون المرتب 80%؜ لأطباء الامتياز، وفتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بـ 50 كليو مترًا طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019 ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم، والإمضاء تحت إشراف مسئول التدريب ومدير المستشفى الفرعى.

كما تضمنت قرارات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة على أن لا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وعمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور، وعمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء، إلى جانب خصم 50%؜ على الإقامة بالمدن الجامعية لأطباء امتياز قصر العيني.

وعلى جانب آخر ، كانت  كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، وقعت بروتوكول التعاون المشترك لتدشين برنامج "الإعلام الإفريقى" الأول فى مصر والعالم العربى، مع كلية الدراسات الإفريقية العليا، وذلك فى حضور عميدى الكليتين والوكلاء ورؤساء الأقسام وجمع من اساتذة الكليتين.

وفى بداية كلمتها، رحبت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، بجميع الحضور، وعلى رأسهم الدكتور محمد على نوفل، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، والدكتورعطية طنطاوى وكيل الدراسات العليا بكلية الدراسات الإفريقية، موضحة أن هذا اليوم يمثل تتويجا لجهود كلية الإعلام فى مجال الاهتمام بالدراسات البينية، ولاسيما تلك التى تربط بين كلية الإعلام والقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن كلية الإعلام سعت منذ فترة كبيرة لتأسيس مجال الاهتمام بإفريقيا، والاهتمام بتناول الجانب الإعلامى للقارة على مستوى الجانب المحلى، وأن التوجهات السياسية وخاصة خلال فترة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي وتوجهات الرئيس السيسي نحو الاهتمام بالقارة التى تنتمى لها جمهورية مصر العربية، عززت من ضروريات توقيع البروتوكول المشترك مع كلية الدراسات الإفريقية.

وأشادت عميدة الكلية بحسب بيان صادر عن الكلية ، بجهود التعاون المشترك والترحيب بفكرة تدشين البرنامج من جانب الدكتور محمد علي نوفل، عميد كلية الدراسات الإفريقية، والاستجابة السريعة لإقامة هذا التعاون الأكاديمي المشترك.

 


 

 


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