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رئيس الوزراء يصل مسجد المشير طنطاوى للمشاركة فى تشييع جنازة مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:21 م
رئيس الوزراء يصل مسجد المشير طنطاوى للمشاركة فى تشييع جنازة مبارك كبار رجال الدولة
كتب سمير حسنى

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وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وشارك جمال مبارك، فى حمل نعش الرئيس الأسبق لأداء الصلاة عليه، وذلك فى مسجد المشير طنطاوى، وحرص المشاركون فى اداء الجنازة على الهتاف: "لا اله إلا الله.. حسنى مبارك حبيب الله". 

 

وفيما يستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا   المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

ونكس مجلس الوزراء، العلم  حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 

 
 

 


موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

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