رئيس الوزراء يشارك بجنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

توجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل للمشاركة فى جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك .

وكان مجلس الوزراء قد نكس العلم ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

كما وجه مجلس الوزراء فى منشور دورى كافة المؤسسات والوزارات بتنكيس الاعلام تنفيذا للقرار .

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982.