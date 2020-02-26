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دول أوروبية والصين تتحدى واشنطن بخطة إنقاذ الاتفاق النووى مع إيران

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:42 م
دول أوروبية والصين تتحدى واشنطن بخطة إنقاذ الاتفاق النووى مع إيران إيران
إبراهيم سعيد

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تسعى الدول الأوروبية الراعية للاتفاق النووى مع إيران إلى جانب الصين إلى إنقاذه عبر خطة تدعم الاقتصاد الإيرانى رغم العقوبات الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب على طهران بينها التضييق على بيع نفطها وغازها دوليا.

تلقت إيران دعم القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووى (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، التى أكدت حق طهران في تصدير نفطها، وفي أن تستمر طرفا في التجارة الدولية، رغم التهديدات الأميركية بإعادة فرض عقوبات عليها. جاء ذلك في ختام اجتماع للدول الخمس مع وزير الخارجية الإيراني عقد في العاصمة النمساوية فيينا.

فيما ألتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران بفيينا مع نظيرهم الإيراني للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، وحددوا معا خارطة طريق لإنقاذ الاتفاق التاريخي ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي.

 


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