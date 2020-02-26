خدمة المواطنين بقطاع مكتب شيخ الأزهر تفحص 10654 شكوى خلال عام 2019

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أنجزت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، (10591) شكوى بنسبة (99%) من تلك الشكاوى التى تلقاها القطاع من المواطنين والعاملين بالأزهر، وأسهم الربط الإلكترونى بالأزهر الشريف فى سرعة الإنجاز والرد على تلك الشكاوى فى أقصر وقت ممكن.

وتلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومجلس النواب، وكافة القطاعات والإدارات الفرعية بالمناطق الأزهرية خلال عام 2019 عدد (10654) شكوى.



ويأتي هذا تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذي نص في مادته الأولى على إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا.



كما يأتى فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بسرعة بحث شكاوى المواطنين والعاملين، والرد عليها في أسرع وقت ممكن؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم، واستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء للقيادات بجميع الجهات الحكومية على مختلف المستويات بسرعة حسم الشكاوى الموجهة لتلك الجهات.