خبير يدعو اليونان إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية لوقف التحركات التركية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال كريستوس روزاكيس، الأستاذ الفخري في جامعة كابوديستريان في أثينا: يجب على اليونان التفكير في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي ضد تركيا، لأن حل القضايا بين أنقرة واليونان على المستوى الثنائي يبدو مستحيل تقريبا.

وأضاف روزاكيس عبر مقالة نشرت في موقع كاثيميريني، أن موقف تركيا الدبلوماسي تجاه اليونان، لم يترك أمام الدبلوماسية اليونانية سوى خيارات قليلة، في ضوء اتفاق الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، والسعي لمنع الجزر اليونانية الأكبر من المطالبة بجرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان توترا منذ أن كثفت تركيا جهودها لاستغلال احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، من خلال إرسال سفن حفر إلى المياه قبالة قبرص. وتقول أنقرة إن قبرص الشمالية، والتي تعترف بها تركيا فقط، يجب أن يكون لها نصيب عادل في الموارد الطبيعية لقبرص.

وفى السابق، قال وزير الطاقة القبرصى جورج لاكوتريبيز، فى حديث مع "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده تعمل على ضمان ألا يتكرر ما وقع العام الماضى عندما اعترضت القوات البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة إينى الإيطالية، ومنعتها من العمل فى أحد حقول الغاز القبرصية.

وأضاف الوزير القبرصى: "منذ أن وقعت تلك الحادثة عملنا بشكل مكثف، ليس فقط مع الشركات المعنية، لكن كذلك مع الدول التى تتبعها هذه الشركات لضمان ألا يتكرر مثل هذا الأمر، ولهذا السبب نرى الآن تحالفا أقوى بين شركتى توتال الفرنسية وإينى الإيطالية فى كل أحواض الغاز".