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حريق ضخم فى فندق محاذى لضريح شهير فى إيران.. فيديو

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:31 م
حريق ضخم فى فندق محاذى لضريح شهير فى إيران.. فيديو حريق فندق فى ايران
كتب محمد شعلان

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شهدت مدينة مشهد الواقعة في شمال شرق إيران، وقوع حريق ضخم في فندق محاذ لضريح الإمام الرضا، اليوم الأربعاء، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها قناة "روسيا اليوم" ألسنة النيران والدخان الكثيف وهي تخرج من أعلى الفندق المحاذي للضريح الإيراني المشهور، فيما تجمع المارة أمام الفندق في انتظار وصول سيارات الحماية المدنية والإطفاء والاسعاف لإطفاء الحريق قبل أن يمتد للمباني المجاورة للفندق.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفيات إلى 19 شخصا، وإصابة 139 أخرين، وذلك بعد وفاة 4 حالات جديدة.

 

وفى أحدث احصائياتها، بلغ عدد الإصابات والوفيات بالفيروس فى مدينة قم 15 شخصا، و9 فى إقليم جيلان و4 فى العاصمة طهران، وشخص فى إقليم مركزى و 3 فى خوزستان و2 فى سيستان وبلوشستان وشخص فى كرمانشاه وشخص فى اردبيل وشخص فى مازندران وشخص فى لرستان وشخص فى سمنان و2 فى كهجيلوية وشخص فى هرمزجان.

 

وكان أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جائت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة.وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للافراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

 

وأجل مجلس خبراء القيادة فى إيران جلسته الأولى بعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا، بعد أن حصد أرواح 16 شخصا وارتفعت عدد الإصابات بالفيروس القاتل إلى 95 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية، وبحسب بيان أصدرته هيئة رئاسة المجلس، "سيتم تأجيل الجلسة فى اطار العمل بالتوصيات الوقائية".

 

كما أجلت السلطات الإيرانية افتتاح معرض الكتاب فى دورته الـ 33 فى العاصمة طهران، إلى بعد شهر رمضان، بسبب مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.


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حريق فندق فى ايران

ضريح

طهران

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