جى بى أوتو توقف تمثيلها لعلامة هيونداى بالعراق بعد تعدد الوكلاء

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة جى بى أوتو، عن وقف تمثيلها لعلامة هيونداى بالعراق، وذلك بعد قرار الشركة الأم تغيير استراتيجيتها فى السوق العراقى لتبنى نموذج الموزع المتعدد، موضحة أنه خلال السنوات الأخيرة، تمكنت جى بى أوتو من تمثيل وتعزيز علامة هيونداى فى السوق العقارى، وبلغت الحصة السوقية 25% لعام 2019، وتطلب ذلك الأمر الكثير من النفقات وضخ رأس مال قوى واستثمارات وخبرات عالية.

وأضافت جى بى أوتو، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية، نظرا لأن أرباح نموذج الأعمال الجديد لن يكفى لتغطية تكلفة رأس المال، مشيرة إلى أن عمليات سيارات الركوب بالعراق كانت تحقق خسائر على مستوى صافى الربح عام 2015،2016،2017، وحققت أرباحا ضئيلة فى عامى 2018، 2019.

وتابعت أن الإدارة ستواصل عملياتها حتى تقوم ببيع جميع المخزون بالكامل، والتى قد تستمر حتى منتصف عام 2020، وفى غضون ذلك سوف تستمر فى استكشاف تمثيلات جديدة لماركات أخرى فى سيارات الركوب العراقية.

وسبق أن أعلنت شركة جى بى اوتو، عن تواصل الإدارة مع جميع المصنعين، بشأن تأثير فيروس كورونا على العمليات المتعلقة بالصين والأخبار الأخير المتداولة بشأن تعليق هيونداى لخط إنتاجها، وأكدت أنه لن يكون هناك أى تأثير على خط عملياتها خلال الأشهر المقبلة وحجم مبيعاتها، مضيفة كما تلقت جى بى أوتو إخطاراً من شركة شيرى عن احتمالية تأخير قد يتراوح بين 7 إلى 10 أيام فقط للموديلات المجمعة محلياً فى مصر.

وأضافت جى بى اوتو، فى بيان سابق للبورصة المصرية، أنه لا يوجد أى تأثير على السوق المصرى، وستقوم الشركة بمتابعة الموقف.

وجاء ذلك رداً على إعلان الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، عن إغلاق خطوط إنتاج متعددة بسبب القلق المتزايد من فيروس كورونا، ولا يقتصر هذا التأثير على العلامات التجارية الصينية بل سوق السيارات العالمى بأكمله.

وحققت شركة جى بى أوتو، مبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بلغت 18.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، وبلغت أرباحها 174.07 مليون جنيه خلال الفترة.