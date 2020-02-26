جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب جمركى لأسلحة بيضاء

البحر الاحمر - عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم بالاشتراك مع مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي من ضبط 12 محاولة تهرب جمركي لكمية من الأسلحة البيضاء وطلقات بنادق ضغط الهواء ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبى السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم ضبط 99 علبة طلقات خاصة ببنادق ضغط الهواء بكل منها 500 طلقة بمجموع 49500 طلقة و7 مطواة و 10 خناجر و3 سيوف و2 جهاز لاسلكي ثريا ومسدس خرساني و300 طلقة خاصة به و 118عبوة معطر للجسم وشامبو و15دستة كريم للبشرة و230 علبة أقلام روج وأقلام تحديد و155 كريمات تفتيح البشرة و50 كيلو عسل سدر و4 كيلو غذاء ملكات النحل و6 هواتف محمولة متنوعة و2 كيلو مبيدات حشرية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية الخاصة بـ12 راكبا مصريا .

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من عرفات محمد ومحمد مصطفى وخاتم حسنين وأحمد موسى ومحمد عبد الراضى ومصطفى الحسينى ووائل السمان مأمورى الحركة وأحمد رشدى رئيس قسم الحركة، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 792 ألفا و 194 جنيها .

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات

وتمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا ك بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركى ومباحث ميناء سفاجا في منتصف فبراير الجاري من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وكمية من الألعاب النارية والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من السعودية والكويت عبر ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب برئاسة الأستاذ محمد يحى مدير الإدارة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 4 ركاب مصريين محملة على الترحيلات.

وبتفتيش التريلا والأمتعة تبين وجود 190 عبوة ألعاب نارية و150 بنطلون جينز أولادى و1800 قطعه ملابس داخلية و90 زوج "شبشب" و30 كيلو عسل سدر جبلى محظور و4 هواتف آيفون مخبأة فى ثلاجة التريلا وقاع برميل وكاوتش السيارة، بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 350 ألف جنيه.