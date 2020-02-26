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الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:40 م
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جراحات السمنة وتأثيرها على مرض السكر.. الدكتور كريم صبري يوضح

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:28 م
جراحات السمنة وتأثيرها على مرض السكر.. الدكتور كريم صبري يوضح الدكتور كريم صبرى استشارى جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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السمنة لها تأثير على الإنسان كبير حيث انها تتسبب في إصابته بالعديد من الأمراض، ومن ضمن تلك الأمراض مرض السكر، ولكن مع ظهور جراحات السمنة أصبح من السهل السيطرة على هذا المرض.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي كيفية اختيار جراحة السمنة المناسبة للتخلص من مرض السكر.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن مريض السمنة المصاب بمرض السكر ينقسم الي نوعين: النوع الأول المنتظم خلال خمس سنوات وفي هذه الحالة يمكن عمل تكميم معدة وتعتبر حل فعال جدا ولكن اذا الوزن عاد مرة اخرى بعد فقدانه نجد  مرض السكر يعود هو الاخر، لان جراحة التكميم وظيفتها انقاص الوزن فإذا كان سكرك من النوع الثاني منتظم ولا تأخذ جرعات انسولين عالي  فمن الممكن ان تقوم بإجراء تكميم معدة وتكون الأنسب في تلك الحالة.

حالات يصلح معها اجراء تكميم المعدة لعلاج مرضى السكر

حالات يصلح معها اجراء تكميم المعدة لعلاج مرضى السكر

 

وأشار إلى انه اذا كان الوزن زائد وليس شرط ان تكون زيادة الوزن مفرطة، ومصاب بالسكر منذ 10 سنوات وبدأ يؤثر على شبكية العين والكلى و الاعصاب بدأت تتأكل بسبب السكر فيجب اجراء عملية تحويل مسار المعدة، والتي تعتبر من انجح عمليات تم اجراؤها في التاريخ التي لها مفعول فعال في علاج السكر.

واستطرد حديثه إن تحويل المسار عملية فعالة جدا وتعالج السكر بصورة فعالة بأكثر من طريقة منها انها تقلل من نسبة امتصاص الطعام بصورة كبيرة فنسبة 70% من الدهون والسكريات لا يتم امتصاصهم، وتقوم بتنشيط البنكرياس، حيث تقوم بتعطيل الهرمونات التي تؤثر على البنكرياس سلباً و الهرمونات النافعة تنشطها وبالتالي نجد ان البنكرياس يعمل بكفاءة عالية ويعود لنشاطه بعد اجراء عملية تحويل مسار المعدة.

4 مميزات لتحويل المسار في علاج مرض السكر
4 مميزات لتحويل المسار في علاج مرض السكر

واكد ان عملية التكميم تصلح لعلاج السكر وعملية تحويل مسار المعدة تصلح هي الاخرى،  ولكن يبقى الاختيار بين نوعية المرضى الذين يتناسبون مع اي منهما.

وفي نهاية حديثه اوضح الدكتور كريم صبري أنه من الضروري قبل اجراء العملية عمل مجموعة من الفحوصات التي نقيس من خلالها مدى كفاءة البنكرياس، وتحديد مدى استفادة المريض من جراحة السمنة في علاج السكر، حتى نستطيع التخلص من اضرارة الي الابد.

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

 

للتواصل-طارق-صبري1
 

 

 

الفريق-الطبي
 

 

 

 

 


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