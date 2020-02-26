جامعة المنيا: توقيع الكشف على 232 حالة بالقافلة الطبية المجانية بالمحافظة ..صور

المنيا - ماهر أبو نور

واصل مشروع القوافل الطبية المتكاملة بجامعة المنيا، خدماته للقرى الأكثر احتياجًا، بإطلاقة قافلة طبية بشرية لقرية البدرمان مركز ديرمواس، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبى عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة، بالتعاون مع محافظة المنيا ووزارة الشباب والرياضة، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان لـ 232 حالة من أهالى القرية .

قال الدكتور محمد جلال إن القافل الطبية تعد الرابعة لجامعة المنيا خلال الفصل الدراسى الثانى، والتى تنوعت خدماتها للقرى المحرومة ما بين خدمات توعوية، وصحية، وطبية بشرية، وبيطرية لأهالى القرى.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة وقعت الكشف على 40 حالة من مرضى العظام، و70 حالة أطفال، و30 باطنة عامة، و20 أنف وأذن وحنجرة، و25 النساء والتوليد، بالإضافة إلى 47 حالة نفسية وعصبية، مؤكدًا أن القافلة وفرت غرف بالوحدة الصحية للقرية لصرف الادوية بالمجان للأهالى خلال فترة أنعقاد القافلة.

جاء ذلك بإشراف عام من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور مجدى مصطفى كامل وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل، وصلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات.

وفى سياق مختلف عقدت كلية الهندسة بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان بسيونى، عميد الكلية، ندوة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعى .. نقطة لقاء" حاضر فيها الدكتور كامل حسين أستاذ علوم الحاسب بالكلية، مستهدفة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالكلية.

وأوضح المحاضر أن أهمية الندوة تتمحور حول كيفية إيجاد نقطة إلتقاء وتعاون بين جميع أقسام الكلية من خلال الاستفادة من مجال الذكاء الاصطناعي؛ لإنجاز الأبحاث الخاصة بأقسام الكلية، ومن ثَم التعاون مع كليات الجامعة المختلفة وأقسامها، ثُم الخروج إلى المجتمع الخارجى لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعى واستخداماتها فى مختلف نواحى الحياة، لافتًا إلى أنه رغم الحاجة الماسة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لمواكبة تطورات المستقبل، إلا أنه لا يمكن أن تحل الآلة محل الإنسان ولا تستطيع أن تفوق قدراته ولكنها ستسهم وبشكل منجز فى أداء الكثير من المهام.

ومن جانبه قال الدكتور رمضان بسيونى إن تنظيم هذه الندوة تأتى استمرارًا للندوات العلمية المتعددة التى تعقدها الكلية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والباحثين فى جميع التخصصات، موضحًا أن الكلية تحرص على حسن اختيار موضوعات ندواتها بما يتماشى مع خطتها البحثية لجميع أقسامها وبما يحقق خطة الجامعة الاستراتيجية التى تسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 والوصول للتنمية المستدامة، لافتًا إلى ما تقوم به الجامعة لإيجاد نقطة إلتقاء بين باحثيها لإنتاج أبحاث بينية مختلفة تخدم الجامعة والمجتمع المحيط وذلك من خلال إنشائها لمنصة الجامعة، وكذلك إصدار مجلتها العلمية لفتح المجال أمام جميع كليات الجامعة للنشر بها.



الكشف الطبى على المواطنين بالقافلة الطبية بالمنيا



الكشف الطبى على المواطنين بالقافلة الطبية بالمنيا



الكشف الطبى على المواطنين بالقافلة الطبية بالمنيا



الكشف الطبى على المواطنين بالقافلة الطبية بالمنيا



الكشف الطبى على المواطنين بالقافلة الطبية بالمنيا