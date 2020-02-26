جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية وعلوم البيانات لأول مرة

كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذا لاهداف خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"، وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.

ووافق المجلس على تفعيل الخطة التنفيذية لكليات ومعاهد الجامعة للمشاركة في المبادرة الوطنية " أتحضر للأخضر.. أتحضر للمستقبل".

وافق المجلس على إنشاء مركز تدريبى وإستشارى فى أعمال الوقاية من الأخطار الإشعاعية بمعمل الفيزياء الإشعاعية بمبنى كلية العلوم كما وافق المجلس على إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة"فكرتك" والتي تأتي تحت شعار "نحتضن ابتكارك ...ندعم فكرتك... لتبدأ مشروعك" لكافة طلاب الجامعة.

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المراكز الجامعية للتطوير المهنى وهم ثلاث مراكز بجامعة الاسكندرية.

ووافق المجلس على إعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى بحاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية بمركز أبحاث البنية التحتية الذكية.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية الهندسة ) ومعهد بحوث الالكترونيات، كما وافق على الملحق الثاني للإتفاق الإطارى بتاريخ 20 مارس 2017 بين الوكالة الفرانكفونية للجامعات AUF وجامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس، 6 إلى وظيفة أستاذ، و9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وترقية 15 مدرس، بالإضافة إلى منح 47 درجة دكتوراة، و100درجة ماجستير فى التخصصات الأكاديمية المختلفة.