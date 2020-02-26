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جامعة الأقصر تعقد مهرجان للأفلام القصيرة وتجهيز معرضا للفنون بصرية.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:55 ص
جامعة الأقصر تعقد مهرجان للأفلام القصيرة وتجهيز معرضا للفنون بصرية.. صور مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى 2020، حيث تم عقد مهرجان الأفلام القصيرة ضمن فعاليات المنتدى، وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور ربيع سلامة، والدكتور أحمد محي مقرر المنتدي، والدكتور أحمد جمال قوميسير عام الأفلام القصيرة، والدكتور عمرو عبدالعاطي، والدكتور سعيد شيمي ضيف شرف المهرجان ومدير التصوير السينمائي المعروف ورئيس لجنة التحكيم، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، ومنظمي الفعاليات ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية والفنانين المشاركين بالمنتدى وطلاب الجامعة وجمهور الأقصر.

 

وافتتح المهرجان الدكتور ربيع سلامة رئيس المنتدى، بكلمة ترحيب بالضيوف والحضور، تلتها كلمة للدكتور أحمد جمال عيد من خلالها عرّف ضيف شرف المهرجان وأهم إنجازاته السنيمائية، والتي كان لها عظيم الأثر في ترك بصمة فنية مميزة في تاريخ السينما المصرية، كما تحدث سعيد شيمي من خلال كلمة ألقاها عن سعادته البالغة بالدعوة والتكريم، كما وجه الشكر لجامعة الأقصر على تبنيها هذا الحدث الهام.

 

جدير بالذكر خلال مهرجان الأفلام القصير، تم عرض الأفلام المشاركة في المهرجان، وهي حوالي 25 فيلما قصيرا من مصر وخارجها، وتم فتح باب المناقشة بين الجمهور، ومن جهته عبر الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس الجامعة عن سعادته بحضور كوكبة من الفنانين المبدعين أمثال سعيد شيمي واصفا مشواره الفني بالقوى الناعمة التي من شأنها مناهضة العنف ورفع الوعي المجتمعي، حيث شهد الفعاليات عقد جلسات المؤتمر بكلية الألسن، بحضور المحكمين حيث شارك في المؤتمر 35 باحثا وفنانا، وتعددت الموضوعات البحثية والفنية من ( جرافيك ، نحت ، نظريات الفن ،أثار ، أبحاث تربوية ، لغات)، فيما تفقد الدكتور بدوي شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، والدكتور خالد الزمالي نائب سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، الإعدادات الأخيرة لمعرض الفنون البصرية ومعرض السمبوزيوم.

 

مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك (1)
مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك
مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك (2)
مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك 
مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك (3)
مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك 
مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك (4)
مهرجان للأفلام القصيرة بمكتبة مصر العامة بالكرنك 

 


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