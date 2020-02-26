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الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:33 م
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جامعة أسيوط تستقبل وفد من الجامعتين الإيطالية والرومانية لتطوير التعليم العالى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:10 م
جامعة أسيوط تستقبل وفد من الجامعتين الإيطالية والرومانية لتطوير التعليم العالى جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية
أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على مواكبة ما يشهده العالم من ثورة علمية وبحثية فى شتى المجالات، وفتح مجالات للتعاون العلمى المشترك مع مختلف الجهات العلمية والأكاديمية المصرية ونظرائها بدول الاتحاد الأوروبى، وهو ما إنعكس إيجابيًّا على تطوير منظومة البحث العلمى والابتكاربالجامعة، وإطلاع شباب الباحثين على أحدث الدراسات والأبحاث العلمية المطبقة داخل مصر وخارجها. 

 

جاء ذلك فى أعقاب استقبال الدكتور أحمد المنشاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لوفد يضم أساتذة من الجامعتين الإيطالية والرومانية لعقد اجتماع مشروع الاتحاد الأوروبى (إيراسموس بلاس) لتطوير التعليم العالى فى مجالى الطب والتمريض، وذلك بحضور ممثلى الجامعات المشاركة فى المشروع، والذى يضم من جامعة أسيوط كلاً من الدكتور مصطفى حمد أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب ومدير المشروع، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، الدكتورة سماح عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة زينب عبد اللطيف العميد السابق لكلية التمريض، والدكتور عصمت كحيلة أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور طارق كمال أستاذ الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، ومن جامعة الإسكندرية كلاً من الدكتورة نفرتيتى حسن زكى عميد كلية التمريض، والدكتورة مها عادل سالم العميد السابق للكلية، ومن جامعة المنوفية الدكتورة إيناس قاسم على عميد كلية التمريض.

 

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد المنشاوى، بدور برامج الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية فى دعم التعليم العالى فى الجامعات المصرية وتزويدها بعدد من المشروعات البحثية المتميزة فى مختلف المجالات، مؤكداً تبنّى سياسة الجامعة لمثل تلك المشروعات التى من شأنها تحقيق التميز والريادة العلمية فى مجالات التعليم والبحث العلمى وهو ما يلقى عليها بمسئولية كبيرة فى تحقيق تواصل مكثف ومستمر مع الاتحاد الأوروبى للاستفادة بدعمه وتوثيق التعاون مع برامجه لتعزيز التبادل العلمى المشترك وتحقيق الفاعلية الأكبر فى فى مجالات البحوث والتطوير والابتكار.

 

وحول تفاصيل المشروع، أوضح الدكتور مصطفى حمد، أن اللقاء يأتى فى إطار سعى الجامعة لتطوير التعليم العالى فى مجال الطب والتمريض، وذلك من خلال مشروع تطوير الدراسات العليا بكليتى الطب والتمريض الذى تمت الموافقة عليه فى مطلع عام 2018 والممول بمساهمة من الاتحاد الأوروبى، مضيفاً أن زيارة الوفد تمتد على مدى يومين وتمً خلالها مناقشة تعديل اللوائح العلمية للماجستير والماجستير المهنى لقسمى التمريض الباطنى وتمريض الحالات الحرجة لكليات التمريض الثلاث ( أسيوط – الاسكتندرية – المنوفية ) المشاركين فى المشروع ، كما تمّ مناقشة معلومات عن المشروعات وإجراءات العمل فيه وأنشطته وإدارته ( التنفيذ والمتابعة ) وكذلك أهدافه فى المستقبل , إلى جانب آليات تدريس علوم الصحة العالمية من خلال المشروع.

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (1)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية 

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (2)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (3)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (4)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (5)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (6)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (7)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية

 

جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية (8)
جامعة أسيوط تستقبل وفداً من الجامعتين الإيطالية والرومانية

 


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