توقيع الكشف الطبى وتثقيف 6027 سيدة بمبادرة صحة المرأة فى الوادى الجديد

وأكد محروس، فحص 965 سيدة فى اليوم الأول من تدشين المبادرة يوم الخميس الماضى، و596 سيدة فى اليوم الثانى، و814 سيدة فى اليوم الثالث، بينما جرى فحص 880 سيدة أمس الاثنين، رابع أيام المبادرة، بينما جرى فحص1427 سيدة أمس الثلاثاء، و1531 سيدة اليوم الأربعاء 26 فبراير الجارى.

وأوضح أن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية فى 32 موقعا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، كما المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الاولي من انطلاقها على ان تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جري تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس إن أهداف المبادرة تتلخص فى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التى تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن صباح الخميس الماضى 20 فبراير الجارى، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "صحة المرأة" بمقر مركز الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة بمدينة الخارجة.