تموين الغربية تتحرك فى شكوى مواطن من توقف بطاقته التموينية

الغربية – مصطفى عادل

فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان شكوى من وقف بطاقة تموينية في طنطا بسبب الدخل.. والمواطن: معاشى 1750 جنيهًا، أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم فحص شكوى المواطن على جهاز الحاسب الآلى بالمديرية، وتبين أن البطاقة بها 5 أفراد تقوم بصرف الخبز فقط لأن البطاقة موقفه تموين بسبب تقاضي راتب مرتفع.

وطالب" أبو هاشم" المواطن بالتوجه إلى المديرية لتقديم التظلم مرفق بالمستندات المطلوبة وهى مفردات مرتب للأفراد الذين يعملون وإفادة من التأمينات للأفراد الذين لا يعملون وإفادة من المدارس أو الكليات، لفحص شكواه لبيان أحقيته فى صرف التموين مع عدمه.

وكان القارئ محمد خليل مصطفى على البيبانى المقيم في شارع عبد الجليل الطواب متفرع من ابن الفارض مدينة طنطا في محافظة الغربية ويحمل رقم بطاقة قومى 25810301601651 قد ارسل شكوى عبر واتس خدمة صحافة المواطن يتضرر فيها من وقف بطاقته التموينية التي تحمل رقم 116000558142 نتيجة خطأ في بيانات الحاسب الآلى ممثلة في وجود دخل ومرتبات مرتفعة مع العلم أن المعاش 1750 جنيها فقط لافتا إلى إنه تم تقديم عدة تظلمات مرفق بها قيمة المعاش الشهرى والذى لا يعد ضمن الدخول المرتفعة التي تمنع وتحجب التموين.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكتروني send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.