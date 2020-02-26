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تعليق الدراسة فى عدد من الجامعات والمدارس السعودية..اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:00 ص
تعليق الدراسة فى عدد من الجامعات والمدارس السعودية..اعرف التفاصيل جامعة الملك سعود
وكالات

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أعلنت جامعات عديدة بالمملكة العربية السعودية، توقف الدراسة بداخلها اليوم، الأربعاء،في مقدمتها جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك نظراً للحالة الجوية التي تشهدها العاصمة المتمثلة في رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي بتعليق الدراسة فى المدينة الجامعية بالرياض، حرصاً على سلامة طلاب الجامعة.

كما أعلنت جامعة حفر الباطن عن تعليق الدراسة في الجامعة اليوم الأربعاء في جميع فروع الجامعة، ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ونظراً لما تمر به محافظة حفر الباطن من الظروف الجوية السائدة، وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

كانت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن قررت تعليق الدراسة اليوم، في جميع مدارس التعليم العام بالمحافظة، نظراً للحالة الجوية الحالية التي تشهدها المحافظة وبناءً على موافقة اللجنة المركزية لتعليق الدراسة حرصاً على سلامة الطلاب و الطالبات بالمحافظة .

وأعلنت جامعة الأميرة نورة عن تعليق الدراسة في الجامعة، بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما وجه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بتعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القريات والقرى التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم القريات الدكتور معاوية الكويليت أن لجنة تعليق الدراسة بالقريات اجمعت على قرار التعليق، نظراً للحالة الجوية التي شهدتها المحافظة اليوم، من أمطار غزيرة نتج عنها تجمعات للمياه قد تعيق الحركة المرورية، إلى جانب ما ورد عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات، الأمر الذي تعاملت معه اللجنة باهتمام، وأسهم في الاجماع على قرار تعليق الدراسة.


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