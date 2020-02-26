تعرف عن مناطق انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية خلال مارس المقبل

وكشف رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، عن المناطق التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائى بها في حى أول: منطقة الإرسال ومساكن ما بعد هيئة قناة السويس ومحطة صرف البلاح ومساكن الشرطة ومنطقة وسط البلد ومنطقة جامع أبو بكر الصديق ومنطقة البلاح ومنطقة المحطة الجديدة ومساكن تابعة هيئة قناة السويس ومنطقة وسط البلد والمنطقة الصناعية ومتحف الإسماعيلية ومنطقة مساكن الجولف ومنطقة سور الوابور ومنطقة مساكن تابعة هيئة قناة السويس وبجوار محطة القطار والمنطقة الصناعية وبجوار المحافظة القديمة ومنطقة الكارية وشارع الوابور ومنطقة البلاح ومنطقة الكوبرى العائم وغرفة مصطفى على وعمارة بشارع السلطان ومنطقة الارسال ومساكن هيئة قناة السويس.

ومن المناطق التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائى بحى ثان: مساكن هيئة قناة السويس مساكن المشتل ومساكن المعلمين خلف شارع شبين ومساكن الثلاثينى ومدرسة السادات والمنطقة المحيطة وبرج جمال عبد الحميد وبرج محمود عثمان وبرج ابو حسيبه والمنطقة المحيطة وبرج ش مكة ش شبين الكوم وارض المزاد ومنطقة برج السفير والمحكمة القديمة ش السكة الحديد والمنطقة المحيطة وبرج فاطمة الزهراء وبرج الكهرباء ومساكن هيئة قناة السويس ارض المشتل البلابسة وبرج الحاوى وبرج الكهرباء ميدان المطافى وبرج الصديق ومساكن الهيئة وشارع العشرينى وشبين الكوم ومنطقة ويلكو ومدرسة الصنايع ومنطقة الورق وابراج الشيخ زايد وشارع دمنهور والعشرينى والمنطقة المحيطة وبرج الفردى وبرج المرور شارع شبين الكوم ومنطقة مدرسة السلام وميدان المطافى وبرج دلتا جروب.

ومن الأماكن التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها بالشيخ زايد، جاردن سيتى وبرج النخيل ومساكن هيئة التدريس وبرج الرحاب ومساكن انيس حلمى وكلية طب بيطرى وبجوار قسم ثالث ومنطقة المروة وبجوار نادى الكهرباء وبجوار المدرسة الفندقية ومساكن الطرق ومساكن الحرفى وبجوار نادى المعلمين ومساكن القضاة وامام مديرية الشباب والرياضة ومنطقة المروة ومساكن هيئة التدريس وبرج العلا وبجوار أرض المسرح ومساكن الخامسة وامام مدرسة ام الابطال والحرفى وارض الجمعيات وبجوار قسم ثالث وخلف المحطة الغازية ومنطقة عثماثون وبجوار جامع ابو المجد.