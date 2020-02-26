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تعرف على مستشفيات تلقى "مبارك" العلاج فيها.. منها المعادى العسكرى وشرم الشيخ

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:30 م
تعرف على مستشفيات تلقى "مبارك" العلاج فيها.. منها المعادى العسكرى وشرم الشيخ حسني مبارك
فاطمة ياسر

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نعت رئاسة الجمهورية، أمس، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

وقامت مؤسسة الرئاسة بضم وحدة خدمات طبية خاصة وهى المسئولة عن صحة الرئيس  السابق بداية من سيارة الاسعاف وحتى اكبر الخبراء، ولذا يرصد اليوم السابع أبرز المستشفيات التي ذهب الرئيس السابق لتلقي العلاج بها، ومنها:

 

- مستشفى هايدلبرج بألمانيا
 

في عام 2010 أصيب الرئيس الأسبق بسرطان في الأثنى عشر هذا المرض النادر، وخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في ألمانيا.

 

-مستشفى شرم الشيخ
 

بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ذهب إلي مدينة شرم الشيخ، وتم التحقيق معه عن قتل المتظاهرين وخلال التحقيق تعرض لأزمة قلبية أسرفت عن نقله لمستشفى شرم الشيخ،  وقضي بها حوالي 4 أشهر.

 

- مستشفى سجن طرة
 

تعرض الرئيس السابق حسني مبارك للسقوط في مستشفى سجن طره وهذا تسبب في تعرضه لكسر في الضلوع نتيجة للدوار والدوخة التي شعر بها وذبت أيضا إصابته  بجلطة في المخ وتدهور حالته الصحية، بالإضافة إلي إصابته بارتشاح في الرئة، ولسوء حالته الصحية أصدر النائب العام المصري في هذا الوقت قرارا بنقل مبارك إلي مستشفى المعادي العسكري.

 

-مستشفى المعادي العسكري
 

كان يتعالج الرئيس السابق محمد حسني مبارك من بعض أمراض الشيخوخة، ومنها وهن بالعضلات وهذا المرض يمنعه من الوقوف مفرده، وأيضا التعرض لتصلب في بعض الشرايين، وارتشاح رئوي، والرفرفة الأذينية، والذي عاش بها أكثر من 3 سنوات.

 

-المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة
 

أتخذ الفريق الطبي الخاص بالرئيس السابق محمد حسني مبارك قرارا بنقله إلي المركز الطبي العالمي لأنه لديه أحث الأجهزة الطبية، والتي تساعد في علاج حالته، وتم نقله من مستشفى المعادي العسكري إلي المركز الطبي العالمي لعلاجه من جلطة في القلب.

 

-مستشفى الجلاء العسكري
 

مستشفى الجلاء العسكري هي التي توفي فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إثر تعرضه لوعكة صحية خطيرة ودخوله إلي العناية المركزة.

 


مستشفيات ذهب اليها مبارك

ما هي المستشفيات الذي ذهب مبارك لها

وفاه مبارك

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