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تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية برئاسة وزير السياحة والآثار

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:47 ص
تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية برئاسة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
 
تختص هذه اللجنة ببحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا، هذا بالاضافةً الي متابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة وتقديم تقرير شهري للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بالمعوقات والمشكلات التي تواجه عملها، والطلبات التي لم يُبت فيها وأسباب ذلك.
 
كما ستقوم اللجنة أيضا بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية والجهات المعنية التي لها اشتراطات ومعايير خاصة بالمنشآت والفنادق السياحية وذلك من خلال قيام كل جهة بإعداد أدلة استرشاديه للمعايير والاشتراطات المطلوب توافرها عند الترخيص للمنشآت والفنادق السياحية، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بشأن التأكد من مطابقة جميع المنشآت والفنادق السياحية والبنية التحتية داخل مصر للمواصفات العالمية.
 
كما ستقوم اللجنة بالتنسيق مع المستثمرين السياحيين وشركات السياحة والطيران بشأن وجود حزمة متكاملة للرحلات السياحية القادمة إلى مصر تتضمن السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية في نفس الرحلة.
 
كما نص القرار على أن تلتزم الجهات المعنية والمتمثلة في اللجنة بعدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية متعلقة بالنشاط الفندقي والسياحي إلا بعد العرض على اللجنة، إلى جانب أن تلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المعروضة عليها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ عرض الطلبات عليها، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها.
 
تجدر الإشارة إلى أنه سيكون لهذه اللجنة أمانة فنية يصدر قرار تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير السياحة والآثار.
 
 



 


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