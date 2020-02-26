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تراجع بورصة قطر بنسبة 1.20% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:18 ص
تراجع بورصة قطر بنسبة 1.20% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.20% خاسرة 117.92 نقطة، لتصل إلى مستوى 9585.96 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها النقل.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 24.7 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2884 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 30 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.89%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم  قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك قطر الأول عن التخارج بنجاح هو ومستثمريه من سندات إجارة الطيران المهيكلة من خلال بيع اثنتين من طائرات بوينغ 737-900ER، ويأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية البنك وتوجه البنك إلى طرح فرص استثمارية عالمية ذات عوائد مجزية بالشراكة مع مستثمريه في السوق القطري والإقليمي.
 
وكانت هذه الطائرات مؤجرة على شركة "ليون للطيران" الإندونيسية بموجب عقد تأجير تشغيلي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مدته سبع سنوات، وتمثل هذه الصفقة الأولى من نوعها التي يقوم بها البنك في مجال الطيران من خلال منصة إدارة الاستثمار العالمية التي قام البنك بتدشينها ويستقطب من خلالها فرصاً متزايدة لعملائه ومستثمريه، وبذلك يكون هذا المنتج الاستثماري قد حقق لحامليه توزيعات نقدية بنسبة 9% سنويا حيث توزع الأرباح كل ثلاثة أشهر بينما بلغ العائد الداخلي على الاستثمار للمنتج حوالي 12%.
 
وفي وقت سابق، أعلن البنك عن اتمامه صفقة استحواذ بقيمة 117 مليون دولار على عقار 90 North بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.
 
وقد كانت صفقة الاستحواذ هذه هي الصفقة السادسة التي يقوم بها البنك مؤخراً والرابعة في السوق العقارية الأمريكية؛ حيث قد تم الاكتتاب فيها بالكامل فور الإعلان عنها من قبل فريق الأعمال بالبنك، ويتيح المنتج للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمار عالمية من خلال منصة إدارة الاستثمار التي طورها البنك. كما جاءت صفقة الاستحواذ كدليل على تركيز البنك بصورة رئيسية على تنفيذ استراتيجيته المتمثلة في تقديم حلول مالية مبتكرة مع عوائد مجزية لعملاء البنك من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين من المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة.
 
ويتميز هذا المنتج بأنه استثمار في سوق عقارية ناضجة ومستقرة؛ حيث يوفر للعملاء 10 سنوات من التدفقات النقدية التعاقدية القوية من مستأجرين ذوي كفاءة ائتمانية عالية مع متطلبات الحد الأدنى من الالتزامات الرأسمالية والأصول الأفضل في فئتها في سوق عقارية تتميز بشركات عالمية رائدة في مجالاتها ومنها Microsoft، T-Mobile، Nintendo، REI، Amazon، Google، Facebook، Oculus، Costco، AT&T، Boeing. 

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