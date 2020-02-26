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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:38 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% خاسرا 33.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7724.69 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.81% خاسرا 61.59 نقطة ليصل إلى مستوى 7548.49 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 46 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 30 شركة، فيما تراجعت 153 شركة.
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.63%، ثم قطاعر المواد الأساسية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%.
 
وجاء سهم "طباعة وتغليف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.09%، ثم فيبكو بنسبة 4.48%، ثم الأصيل بنسبة 3.33%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.32%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.25%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 3.13%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في مجموعة السريع التجارية الصناعية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الأربعاء.

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