تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.96% بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.888 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 177.3 مليون ورقة مالية بقيمة 562.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.01%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.41%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 783.2 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 15010 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 608 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.