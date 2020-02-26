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تحصين 80 ألف من الثروة الحيوانية ضمن الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدى ببنى سويف

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:20 م
تحصين 80 ألف من الثروة الحيوانية ضمن الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدى ببنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، والتى تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بداية من فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل، طبقا لخطة التحصين التى أعدتها مديرية الطب البيطرى، وتستهدف تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

حيث تبين من التقرير الذى أعده طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها "خلال الفترة من 1 إلى 24 فبرايرالجاري"، قد وصل إلى  79 ألف و978 بواقع: 72460 رأس من الأبقار، و7518 رأس من الأغنام ،وذلك، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ بنى سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم تطعيم 566 ألف و444 طفل بنسبة 101% زيادة عن المستهدف بمقدار 6748 طفل ، وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال،والتي نفذتها مديرية الصحة في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري،عن طريق 1562 فرقة تطعيم منها 228 فرقة ثابتة و1334 فرق متحركة.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بشأن نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى استهدفت تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم واحد وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 

 


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