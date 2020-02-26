تحرير 26 مخالفة تموينية وإنذار عدد من المصانع والمنشآت بمركز سمالوط

فريق المحافظات

تواصل هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، لليوم الثاني على التوالي، حملاتها الرقابية المكبرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، لمتابعة الخدمات بمراكز المحافظة فى عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، المخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن تلك الحملات تأتي بهدف القضاء على الفساد والغش التجاري والتأكد من تحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين لرفع مستوي معيشة الفرد ولتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها في مركز سمالوط، عن إنذار عدد من المصانع والمنشآت الخاصة لوجود مخالفات متعلقة بقانون العمل واعطائهم مهلة محددة لإزالة تلك المخالفات، وتم تحرير 26 مخالفة تموينية منها 12 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، 8 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، مخالفة لتوقف عن الإنتاج، مخالفتين لعدم الإعلان عن مواعيد الإنتاج.

وفي مجال متابعة الأسواق، تم تحرير 19 مخالفة منها واحدة لمنشآت بدون ترخيص، وأخرى لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، و4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومخالفتان للغش التجاري، و3 مخالفات لمحلات عرض وبيع اللحوم، و4 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، و2 بمجال المواد البترولية.

كما تم تحرير 44 مخالفة لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي، ومنتجات بدون تاريخ صلاحية، منتجات بدون علامة تجارية، منتجات مجهولة المصدر، كما تم سحب عينات من تلك المنتجات وتحرير 12 مخالفة من خلال الإدارة الصحية بمركز سمالوط.



حملات هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا



حملات هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا



حملات هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا



حملات هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا