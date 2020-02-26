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تجديد حبس شابين لإنشائهما صفحة على الفيس بوك لبيع الآثار من الشرقية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:03 ص
تجديد حبس شابين لإنشائهما صفحة على الفيس بوك لبيع الآثار من الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت محكمة جنح الإبراهيمية، تجديد حبس شابين لقيامهما بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى باشرتها نيابة الإبراهيمية، بمعرفة معتز زهان، مدير نيابة الإبراهيمية، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

وتلقى اللوء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على شابين لقيامهما بالتوسط في بيع وتجارة القطع الأثار من خلال الفيس بوك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 إداري مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2020.

 

وكشفت التحقيقات، أن البداية عندما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إشراف اللواء مدحت حسين ، مدير مباحث الإدارة، أحدي الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، تعلن عن التوسط فى بيع والإتجار لقطع أثرية، وبالفحص تبين أن القطع مزيفة، وأن الهدف من إنشاء الصفحة جمع الأموال، وتبين قيام 4 أشخاص بينهم 2 أشقاء من أحدي العزب التابعة لمركز الإبراهيمية بإدارة تلك الصفحة، للتوسيط في بيع القطع الأثارية.

 

بعد إذن النيابة العامة، وصحة التحريات تمكنت مأمورية بقيادة العميد حسام رشاد، رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين، رئيس فرع التكنولوجيا بالقناة وسيناء، بالتسيق مع الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، برئاسة العقيد أسامة ربيع، مفتيش المركز، من ضبط 2 من المتهمين، وتم عرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت ضبط وإحضار المتهمان الثالث والرابع.

 

يذكر أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهمومه الشامل، وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمحاربة الجرائم الإلكترونية المستحدثة والتىي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

 

 


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