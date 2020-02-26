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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:43 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 15165 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4960 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل مستوى 1222 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1330 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
والشركات التي تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، جى بى اوتو، بنك قناة السويس، العربية لمنتجات الألبان.
 
وسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، أكتوبر فارما، بنك قناة السويس، المصرية للمنتجعات السياحية، 1150 سهم، 1000 سهم، 10 آلاف سهم، 4.9 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 3 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات كريدى أجريكول-مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة عامر القابضة، 442.7 ألف سهم، 385 ألف سهم، 1.5 مليون سهم.
 
فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، المصرية للمنتجعات السياحية، 272.8 ألف سهم، 5 ملايين سهم.

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