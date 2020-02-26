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بورصة البحرين تتحول للارتفاع بنسبة 0.11% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:53 م
بورصة البحرين تتحول للارتفاع بنسبة 0.11% بختام تعاملات جلسة الأربعاء بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحا 1.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.30 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم بقيمة 732.4 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 40.36% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 6.20% مدفوعا بصعود سهم شركة سوليدرتى البحرين بنسبة 2.27%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.17% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.23%، عقارات السيف بنسبة 0.96%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.69% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.
 
وفى سياق متصل احتفلت مجموعة جى اف اتش المالية، بإدراج المجموعة صكوكا بقيمة 300 مليون دولار فى بورصة ناسداك دبى، اليوم الأربعاء، ويهدف إصدار الصكوك إلى دعم خطط النمو والتوسع فى الأنشطة والمشاريع الحالية والمستقبلية للمجموعة، الواقع مقرها فى البحرين، معززة بذلك مركزها المالى وتمويل المرحلة التالية من مسيرة نموها.
 
وشهدت الصكوك إقبالا واسعا، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.5 ضعف الحجم المعروض، مع إجمالى قيمة 750 مليون دولار، وخصص 53% من الإصدار للمستثمرين الإقليميين، و47% للمستثمرين الدوليين، وشكل مديرو الصناديق الاستثمارية 61% من المستثمرين فى حين كانت نسبة 39% من نصيب المؤسسات المالية، وتبلغ مدة الإصدار 5 سنوات.
 
وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك فى دبى 65.995 مليار دولار، وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 47% فيما تعود نسبة 53% منها لجهات إصدار مختلفة حول العالم. 

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