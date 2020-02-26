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الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:26 م
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لتقديم كافة المنتجات المصرفية للشركات المتواجدة بها..

بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:25 م
بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد
كتب : أحمد يعقوب

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وقع بنك مصر مذكرة تفاهم مع المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد يوم الاثنين الموافق 24/02/2020".

وقام بالتوقيع عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع أحمد المفتي - المدير التنفيذي لشرق بورسعيد للتنمية (المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد)، وذلك في إطار تطوير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة ومساعدة المستثمرين وذلك من خلال تقديم كافة المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، وتم التوقيع بحضور شهاب زيدان - رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد.

وجاء توقيع تلك المذكرة في إطار حرص بنك مصر على توفير تمويل من بنك مصر للمستثمرين وتسهيل الاجراءات لسرعة إنجاز المشاريع مع تقديم برامج ومميزات خاصة لمستثمري المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، حيث إن المنطقة ستشهد توسع كبير الفترة القادمة خاصة بعد مزايا وحوافز الاستثمار التي سيحصل عليها المستثمرون في المنطقة الصناعية، وتشمل المنطقة عدة مناطق للصناعات المتنوعة الجاذبة للاستثمارات، حيث أنه من المخطط أن توفر أربعمائة ألف فرصة عمل، وأن تستوعب حوالي ألف ومائتان مصنع.

هذا ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني على الاهتمام بتوفير جميع المنتجات والخدمات المصرفية للشركات سواء عمليات التجارة الدولية والحلول النقدية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وذلك للدور الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وزيادة الناتج القومي من خلال الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد وكذلك خلق فرص عمل.

ومن الجدير بالذكر، أن بنك مصر يشارك دائماً في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات ومنتجات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.


بنك مصر

المنطقة الصناعية

عاكف المغربي

نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

أحمد المفتي

المدير التنفيذي لشرق بورسعيد

المنتجات المصرفية

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