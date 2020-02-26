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بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:00 ص
بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار الطقس
كتب محمود راغب

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حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بدء من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد ووصلت لذروتها الاثنين الماضى ، حيث تساقطت الأمطار الغزيرة والرعدية على أغلب الأنحاء وامتدت للقاهرة والجيزة.

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، بداية التحسن فى الأحوال الجوية ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

- توقعات بطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى

- تظهر الشبورة تكون كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة بالقاهرة الكبرى

- يشهد الوجه البحرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا

- شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة على الوجه البحرى

- السواحل الشمالية الغربية تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا،

- كما تظهر الشبورة تكون كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة

- فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة

- توقعات بطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة بشمال الصعيد

- يشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

 القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجات

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.


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